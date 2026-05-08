FC 26 IL RITORNO DI KVARADONA | DISPONIBILE LA SBC TOTS MO DA 94 OVR

EA Sports ha reso disponibile la SBC TOTS MO di Khvicha Kvaratskhelia, con un punteggio complessivo di 94 di valutazione. La sfida creazione rosa è dedicata alla versione Menzioni d’Onore del giocatore, considerato una delle forze sulla fascia. La disponibilità della carta permette ai giocatori di aggiungere un elemento di alto livello alle proprie squadre. Kvaratskhelia, che ha già colpito per le sue prestazioni, torna a far parlare di sé in questa speciale release.

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Una forza della natura sulla fascia. EA Sports ha rilasciato la Sfida Creazione Rosa dedicata a Khvicha Kvaratskhelia in versione Menzioni d’Onore TOTS. Con un incredibile 94 di OVR e il passaggio ufficiale al PSG, il talento georgiano diventa uno dei pezzi pregiati del campionato francese. Ecco l’analisi dei requisiti e della carta. Il mercato di Ultimate Team trema davanti all’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia TOTS MO. Non si tratta di una semplice carta speciale, ma di un oggetto che vanta il prestigioso pacchetto 5 stelle mosse abilità e 5 stelle piede debole, rendendolo imprevedibile in ogni zona dell’area di rigore. Con il suo nuovo link al Paris Saint-Germain, le possibilità di ibridazione aumentano esponenzialmente.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, IL RITORNO DI KVARADONA: DISPONIBILE LA SBC TOTS MO DA 94 OVR Notizie correlate Leggi anche: FC 26, IL TRENO FRANCESE: DISPONIBILE THÉO HERNANDEZ TOTS MO Leggi anche: FC 26, IL MOTORE DELL’ALBICELESTE: DISPONIBILE LEANDRO PAREDES TOTS MO