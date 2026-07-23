Durante un evento a Wimbledon, un tifo ha chiesto a un tennista di partecipare a un gender reveal. Accettando, il giocatore ha aperto una busta con il risultato dell’esame e annunciato il sesso del bambino, dicendo che si tratta di una bambina. Successivamente, ha consegnato un regalo ai futuri genitori. L’incontro si è svolto in modo informale, senza ulteriori dettagli sui protagonisti o sul contesto.

Un incontro casuale a Wimbledon si è trasformato in un momento indimenticabile per una coppia di futuri genitori. Novak Djokovic, fermato da alcuni tifosi, ha accettato di prendere parte al loro gender reveal aprendo una busta con il risultato dell’esame e annunciando il sesso del bambino. Tra sorrisi e battute con i presenti, il campione serbo ha letto il messaggio contenuto nella lettera e ha rivelato: “ It’s a girl “, comunicando così che la coppia aspetta una bambina. Nel video in questione – condiviso sui social dai genitori con la didascalia “Abbiamo fatto una cosa e il Dr Djokovic l’ha approvata!” – Djokovic stava passeggiando all’ All England Club ed è stato chiamato da un gruppo di persone che si trovavano esattamente sopra di lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “È una bambina”: il video di Djokovic che partecipa a un gender reveal a Wimbledon. Poi sorprende i futuri genitori con un regalo

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Mentre era a Wimbledon, Novak Djokovic è stato fermato da alcuni fan per una richiesta speciale: partecipare al gender reveal party di una coppia. I due hanno proposto al tennista serbo di leggere una lettera per rivelare il sesso del loro bambino. Djokovic sc x.com

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