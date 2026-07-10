Sinner ha ottenuto un break sul 4-3 nel secondo set, sorprendendo Djokovic con una palla corta e una smorzata di diritto vincente. La giocata ha lasciato il serbo senza risposta, portando l'italiano avanti nel match. La partita si sta giocando su scambi rapidi e strategie imprevedibili, con Sinner che si mantiene in vantaggio nel momento cruciale del secondo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 BREAK DI SINNER! Grandissimo, ha fintato il colpo fino all’ultimo, giocando poi una smorzata di diritto vincente che ha completamente sorpreso Djokovic. Il serbo non è neppure partito! 30-40 Pazzesco Djokovic. Rischia la seconda con traiettoria esterna e gioca un rovescio incrociato vincente. 15-40 Stupendo rovescio incrociato vincente di Sinner dal centro del campo. Imprendibile. Let sulla prima. 15-30 Djokovic ribalta lo scambio con un diritto incrociato, Sinner colpisce male il diritto lungolinea. 0-30 Gran risposta di Sinner con il rovescio incrociato. In corridoio il rovescio lungolinea di Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-4, 4-3, Wimbledon 2026 in DIRETTA: break con una palla corta che sorprende il serbo

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Live: Jannik Sinner Vs Novak Djokovic - Wimbledon 2026 - Semi Final - AOT2 with Commentary

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