Il 7 luglio, durante Wimbledon 2026, Novak Djokovic ha partecipato a un gender reveal, svelando il sesso del bambino di una coppia. Viktoriia Daneshfar e il marito Sobhan si sono avvicinati al tennista con una richiesta insolita. L’evento ha coinvolto il campione in un episodio fuori dal campo, diventato uno dei momenti più curiosi della manifestazione, che si è conclusa da poche settimane.

Il curioso episodio risale al 7 luglio, quando Viktoriia Daneshfar e il marito Sobhan si sono avvicinati a Novak con una richiesta inusuale Wimbledon 2026è finito da poche settimane, ma non mancati momenti extra campo curiosi. Infatti sta facendo il giro del web un video con protagonistaNovak Djokovic che dopo esser stato fermato da una coppia di tifosi durante un allenamento all’All England Club, ha accettato di far parte per sempre ad uno dei momenti più importanti della loro vita: svelare il sesso del loro primo figlio. Il video è stato condiviso su Instagram solo dopo giorni dalla fine del torneo ed è diventato virale in pochissimo tempo, mostrando un lato inedito del tennista. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Djokovic al centro di un curioso siparietto: è stato protagonista del gender reveal del bambino di una coppia

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