La premier ha affermato di aver sollevato per prima il tema dei deepfake e di essere d’accordo con l’idea di un patto di non belligeranza proposto da un'altra politica. La dichiarazione è arrivata in risposta a una domanda posta dal giornale, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi di attuazione del patto. La posizione della premier riguarda quindi la questione dei deepfake e la volontà di collaborare su questo fronte.

«È un tema che ho posto prima di tutti. Sono d’accordo». Con queste parole la premier Giorgia Meloni ha risposto al Foglio, che le chiedeva se fosse disponibile ad accettare il “patto di non belligeranza” proposto da Elly Schlein in un’intervista alla stessa testata. Il patto sull’uso responsabile dell’Ai. La segretaria dem ha parlato di un impegno a «non usare l’intelligenza artificiale per attribuire agli avversari parole o fatti inventati». Si tratta di un tema sul quale la premier da tempo ha dimostrato grande sensibilità, affrontandolo più volte pubblicamente. L’attenzione di Meloni sul tema. Il Foglio, nell’articolo sul tema, ricorda... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «È un tema che ho posto prima di tutti. Sono d’accordo»: Meloni risponde a Schlein sul patto contro i deepfake

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