La premier ha annunciato di voler cercare un nuovo orientamento per la maggioranza. Le opposizioni, rappresentate da Schlein e Conte, hanno tentato di rafforzare le loro posizioni, ma sono unite nel criticare il governo e non hanno ancora concordato un piano comune per il dopo. La leader del governo si prepara a gestire un finale di legislatura caratterizzato da tensioni interne e dalla ricerca di un percorso chiaro per l’attività amministrativa.

La presidente del Consiglio si prepara ad affrontare un finale di legislatura convulso, divisa fra la difficoltà di tenere insieme alleati sempre più riottosi e la necessità di dare un orizzonte all’azione di governo. a mano a mano che si avvicina la stagione delle elezioni il centrodestra registrerà inevitabili divaricazioni fra partiti che hanno bisogno di riaffermare la propria identità e rendersi riconoscibili agli elettori. Diverso è il problema della sinistra: Schlein e Conte ostentano unitarietà nella forma ma restano distanze siderali sul programma L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni cerca un nuovo orizzonte per la maggioranza. Schlein e Conte provano l’arrembaggio ma sono uniti “contro” il governo e senza una vera intesa sul dopo

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