J-Ax ha dichiarato che gli artisti devono prendere posizione, criticando chi tace per paura dei fan, definendolo un modo di vendersi. Ha spiegato di aver avuto un patto di riservatezza con Fedez. Ha anche affermato di aver portato Elly Schlein sul palco perché era una sua decisione. Inoltre, ha ammesso di avere difficoltà a interpretare la realtà contemporanea, sottolineando di essere sincero oltre ogni retropensiero.

Sincero oltre ogni retropensiero e per questo quasi una mosca bianca ha ammesso di non riuscire sempre a decodificare la realtà perché «oggi ormai non puoi più credere a nessuno che ti dica di avere un'opinione, perché quando uno dà un'opinione forte non puoi mai sapere se lo sta facendo per i click, per i like e per far litigare la gente nei commenti». Cosa che molti hanno pensato di lui quando, nel 2024 durante un concerto degli Articolo 31 ha chiamato sul palco Elly Schlein. «Mi hanno dato del venduto ma per me un cantante venduto è quello completamente succube della propria fan base, che non cambia perché ha paura di indispettirla o che non prende una posizione politica perché sa che tra i fans c'è gente che non la pensa come lui. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - J-Ax: «Gli artisti devono prendere posizione, tacere per paura dei fan significa vendersi. Con Fedez avevamo un patto di riservatezza. Ho portato Elly Schlein sul palco perché era quello che volevo»

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