È subito Griezmann! Il gol al debutto in MLS è una perla

Da video.gazzetta.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Antoine Griezmann ha segnato un gol spettacolare nel suo debutto in MLS con l'Orlando City, contribuendo alla vittoria per 4-0 contro i San Jose Earthquakes. Il gol è stato un colpo di classe che ha aperto la partita, dimostrando subito il suo impatto nel campionato statunitense.

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Esordio in grande stile per Antoine Griezmann in MLS con la maglia dell'Orlando City: gol stupendo nel 4-0 contro i San Jose Earthquakes. . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Antoine Griezmann goal vs Barcelona 2-0

Video Antoine Griezmann goal vs Barcelona 2-0

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