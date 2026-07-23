È subito Griezmann! Il gol al debutto in MLS è una perla
Antoine Griezmann ha segnato un gol spettacolare nel suo debutto in MLS con l'Orlando City, contribuendo alla vittoria per 4-0 contro i San Jose Earthquakes. Il gol è stato un colpo di classe che ha aperto la partita, dimostrando subito il suo impatto nel campionato statunitense.
Esordio in grande stile per Antoine Griezmann in MLS con la maglia dell'Orlando City: gol stupendo nel 4-0 contro i San Jose Earthquakes. . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
Antoine Griezmann goal vs Barcelona 2-0
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