Prima della partenza verso l’MLS, il calciatore francese è stato salutato con un “pasillo de honor” dai propri tifosi allo stadio dell’Atletico Madrid. L’evento ha rappresentato l’ultimo incontro casalingo del giocatore con la squadra, che ha dedicato un momento speciale per salutare uno dei membri più rappresentativi della rosa. Il video della cerimonia è stato condiviso sui social, mostrando l’affetto tra il pubblico e il calciatore. La partita si è conclusa con questa cerimonia di commiato.

Italiaa la vittoria di Atalanta Bologna: «Questa squadra ha dei valori, mi dispiace sentire certe critiche. Futuro? Servirà valutare ogni aspetto» Palladino dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Bologna: «L’importante era la qualificazione in Conference. Merito ai ragazzi per il raggiungimento di questo obiettivo» Atalanta in Conference League: KO con il Bologna ininfluente, il settimo posto per i nerazzurri di Palladino è blindato! Pagelle Atalanta Bologna: Orsolini entra e graffia, Rowe sempre più certezza! Carnesecchi decisivo, l’attacco nerazzurro non punge VOTI Caos sostituzione per Neymar: clamoroso in Brasile, pasticcio del quarto uomo e giallo per proteste! La ricostruzione di quanto successo – VIDEO Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Addio commovente ad Antoine Griezmann: “Pasillo de honor” all’Atletico Madrid prima del volo in MLS – VIDEO

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