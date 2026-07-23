Il principe George ha compiuto 13 anni e sta per lasciare la famiglia per frequentare il college. È descritto come una persona poco incline a farsi notare, non esuberante e molto controllata. Fino a ora ha vissuto sotto l’attenzione pubblica, ma si appresta a intraprendere una nuova fase della sua vita lontano da casa. La famiglia reale ha confermato i piani di trasferimento, senza fornire dettagli sui tempi o sulla destinazione.

Baby George, come molti erano abituati a conoscerlo, è cresciuto, ha compiuto 13 anni e si prepara ad iniziare la sua nuova vita al college. A casa dei principi del Galles si stanno organizzando i preparativi per il trasferimento del primogenito, George, che sta per affrontare una nuova fase della sua vita, pronto a ripercorrere i passi del padre, il principe William e dello zio Harry. Anche lui, infatti, a ndrà a studiare nel prestigioso college di Eton che da sempre prepara la futura classe dirigente britannica. Li’ hanno studiato diversi ex primi ministri come David Cameron e Boris Johnson e lì, andrà il secondo futuro re. George è stato... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È poco incline a farsi notare, non è affatto esuberante ed è sempre molto controllato”: il principe George compie 13 anni e si prepara a lasciare la famiglia per andare al college

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