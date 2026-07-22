Il principe George ha compiuto 13 anni e ha ricevuto una nuova foto per festeggiare. Il compleanno coincide con il trasferimento al college, dopo aver terminato gli studi alla Lambrook School. La famiglia ha annunciato che tra poche settimane il giovane inizierà questa nuova fase della sua vita scolastica. La foto mostra il principe in abiti casual, sorridente. La data segna anche un passo importante nel percorso di crescita del figlio della famiglia reale.

Questo tredicesimo compleanno arriva a poche settimane da un grande cambiamento nella vita di George: dopo aver concluso gli studi alla Lambrook School, tra poche settimane inizierà il college. Ed andrà a Eton, uno dei più prestigiosi istituti del Regno Unito, proprio come fecero, a suo tempo, il padre William e lo zio Harry. Eton si trova a poca distanza dalla residenza di famiglia a Windsor, ma George lo frequenterà da interno: dunque non tornerà a casa nemmeno nei weekend ma solo nelle vacanze programmate. E questo porterà un grande cambiamento nella quotidianità della sua famiglia. I cinque membri presenti in casa diventeranno, in concreto, quattro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il principe George compie 13 anni: la nuova foto per festeggiarlo (e la nuova vita a Eton)

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Why Prince Louis New Birthday Photo Has Royal Fans Emotional!

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