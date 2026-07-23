È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone prosegue con nuove date l’omaggio di Andrea e Marco Morricone a Ennio
Il progetto musicale “È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone” continua con nuove date, portando in scena un omaggio all’opera di Ennio Morricone. Promosso da Andrea e Marco Morricone, si tratta di una rappresentazione sinfonica che presenta composizioni del maestro attraverso una prospettiva familiare. Lo spettacolo si svolge sui palcoscenici italiani, dedicato a celebrare il patrimonio artistico di Morricone.
Andrea Morricone ROMA – “È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone” è il progetto sinfonico dedicato all’eredità artistica di Ennio Morricone che prende vita sui palcoscenici attraverso una prospettiva unica: quella dei suoi figli. A guidare l’Orchestra è il M° Andrea Morricone, con la partecipazione di Marco Morricone, voce narrante. Un progetto che riporta la musica di Ennio Morricone alla sua origine più profonda, intrecciando esecuzione, racconto e immagini in una forma essenziale, evocativa e diretta. A cinque anni dalla scomparsa, avvenuta il 6 luglio 2020, la figura di Ennio Morricone continua a imporsi come una delle più alte espressioni della musica del Novecento. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
È mio padre, Morricone dirige Morricone, la presentazione a Napoli
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