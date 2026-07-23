È la papera dell' anno? Il compagno di squadra di Messi sbaglia così
Dopo il Mondiale, negli Stati Uniti si disputa già il campionato di MLS. Nell'ultimo incontro, l'Inter Miami ha vinto 3-2 contro i Chicago Fire. La squadra ha affrontato la partita senza Messi e altri giocatori chiave, mentre Lewandowski ha esordito con la maglia dei Fire. Durante il match, un giocatore di Inter Miami ha commesso un errore che ha attirato l'attenzione. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, in una sfida senza grandi protagonisti in campo.
Neanche il tempo di archiviare il Mondiale che negli Stati Uniti è già tempo di campionato. In attesa del rientro di Messi e degli altri protagonisti, l'Inter Miami è tornato a giocare un match di Mls, battendo 3-2 i Chicago Fire dell'esordiente Robert Lewandowski. Ma oltre al battesimo statunitense del polacco e alla doppietta del solito Luis Suarez, tra i protagonisti c'è stato anche il portiere dell'Inter Miami, Rocco Rios Novo, autore di una papera da incubo. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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