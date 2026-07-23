È la papera dell' anno? Il compagno di squadra di Messi sbaglia così

Notizia in breve

Dopo il Mondiale, negli Stati Uniti si disputa già il campionato di MLS. Nell'ultimo incontro, l'Inter Miami ha vinto 3-2 contro i Chicago Fire. La squadra ha affrontato la partita senza Messi e altri giocatori chiave, mentre Lewandowski ha esordito con la maglia dei Fire. Durante il match, un giocatore di Inter Miami ha commesso un errore che ha attirato l'attenzione. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, in una sfida senza grandi protagonisti in campo.