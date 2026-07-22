Un cliente ha vinto 26 mila euro al 10eLotto a causa di un errore di digitazione sul terminale di un bar di Ancona. La vincita è avvenuta dopo che il sistema ha interpretato una giocata sbagliata come una combinazione vincente. La somma è stata accreditata sul conto del giocatore senza che fosse previsto. L’errore si è verificato durante la compilazione della schedina presso il punto vendita. La scommessa vincente è stata confermata dall’azienda che gestisce il gioco.

ANCONA Un errore di battitura da ben 26 mila euro: è la cifra finita nelle tasche di un fortunato avventore del Caffè Violini di via Palestro, protagonista di una vincita al 10eLotto nata da una pura svista al terminale delle giocate. Inconsapevole "autore" del fortunato sbaglio è il titolare del bar, Domenico Di Dio, volto noto negli ambienti sportivi per i suoi trascorsi da portiere di calcio di buon livello. La vicenda Abituato a calcolare traiettorie e disinnescare insidie tra i pali, questa volta l'ex numero uno ha commesso una "papera" al terminale necessario ad impostare la giocata. Un'involontaria distrazione che si è rivelata, nei fatti, l'assist decisivo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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© Corriereadriatico.it - Ancona, sbaglia a digitare la schedina e fa vincere 26mila euro al cliente: la clamorosa "papera" dell'ex portiere

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