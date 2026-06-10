Dopo la partita, Messi è stato visto in campo con il figlio di un ex compagno di squadra. L’evento ha attirato l’attenzione sui rapporti tra le due famiglie. Non ci sono dichiarazioni ufficiali e le immagini mostrano Messi vicino al ragazzo, senza ulteriori dettagli sul contesto. La scena ha suscitato curiosità tra tifosi e media, ma si tratta di un incontro privato senza comunicazioni ufficiali o conferme sulle relazioni tra le parti coinvolte.

Roma, 10 giugno 2026 – Il filo del calcio e di un campione assoluto lega due generazioni, quelle dei Gu?johnsen. Argentina-Islanda e una frase in campo che ha fatto strabuzzare gli occhi a Lionel Messi: “Ti ricordi di me? Sai che hai giocato con mio papà?”. La Pulce improvvisamente accusa il peso dell’età, trovandosi davanti Daniel Gu?johnsen, figlio del suo ex compagno di squadra nel primi anni Duemila al Barcellona, Eigur. E’ successo stanotte, nell’amichevole vinta per 3-0 dai campioni del mondo in carica sulla nazionale di ghiacci. Gu?johnsen è stato compagno di Leo Messi al Barcellona dal 2006 al 2009 vincendo anche una Champions League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Messi, ‘carrambata’ dopo la partita: in campo c’è il figlio dell’ex compagno Gu?johnsen

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