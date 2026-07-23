Chanel ha annunciato che a ottobre nominerà una nuova direttrice finanziaria, Hélène de Tissot. Attualmente, ha ricoperto il ruolo di dirigente finanziaria presso Pernod Ricard. La nomina è stata comunicata ieri.

È di ieri la notizia che Chanel a ottobre avrà una nuova direttrice finanziaria. Si chiama Hélène de Tissot ed è stata la più alta dirigente finanziaria di Pernot Ricard. E a partire da gennaio 2027 avrà l’incarico di direttrice finanziaria per la sede di Londra, come ha comunicato la maison in una nota inviata via e-mail. La manager iporterà all’amministratrice delegata Leena Nair. Si chiama Hélène de Tissot ed è la nuova direttrice finanziaria di Chanel. La manager prenderà il posto dell’attuale direttore finanziario, Philippe Blondiaux. Il manager lascerà Chanel per andare in pensione proprio alla fine di quest’anno, lasciando il posto a de Tissot esattamente all’inizio del 2027. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È Hélène de Tissot la nuova direttrice finanziaria di Chanel

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