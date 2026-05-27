Chanel ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria per la prima collezione Métiers d’Art di Matthieu Blazy, ambientata a New York. La città viene rappresentata attraverso le immagini di una protagonista metropolitana vestita con capi della casa di moda. La campagna mette in scena scene di vita urbana, con dettagli che richiamano l’atmosfera di New York. La pubblicità è stata diffusa recentemente e si concentra sulla città come sfondo principale.

N ella nuova campagna dedicata alla prima collezione Métiers d’Art di Matthieu Blazy, Chanel sceglie di immergersi nel cuore pulsante di New York City. Una metropoli viva, rumorosa, frenetica. Le modelle attraversano marciapiedi affollati, fermano taxi gialli, scendono nelle stazioni della metropolitana trasformando i gesti più quotidiani in immagini cinematografiche che raccontano delle moderne eroine urbane: energiche, dinamiche, diverse, libere. E soprattutto vestite Chanel. Métiers d’art 2026 collection. Matthieu Blazy for CHANEL. (Photographs by Craig McDean) New York è la donna che tutti sognano. Tutti sono stati innamorati di New York. La città delle possibilità, degli incontri, del futuro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Matthieu Blazy dichiara il suo amore a New York con la campagna Chanel per "Métiers d’Art". La città prende vita nelle vesti Chanel di una nuova eroina metropolitana

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Si parla di: Chanel: la campagna Métiers d’art 2026 va in scena nel dinamismo newyorkese.

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