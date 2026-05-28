Chanel ha deciso di cambiare rotta dopo sedici anni di campagne pubblicitarie per Bleu de Chanel. La nuova serie di video, ancora senza un regista specifico, mira a proporre un’immagine diversa del profumo, abbandonando lo stile precedente. La scelta di innovare segna un passaggio importante per il marchio, che ha sempre puntato su campagne con registi di alto livello. La mossa è stata definita “audace” da alcuni osservatori del settore.

Chanel volta pagina. Dopo sedici anni di video di Bleu de Chanel firmati da registi del calibro di Martin Scorsese, James Gray e Steve McQueen, incentrati sulla figura di un uomo sospeso a un bivio, pronto a rischiare tutto pur di seguire la propria traiettoria contro ogni aspettativa, la maison francese cambia rotta. Questa primavera, nel pieno della sua ascesa globale, Jacob Elordi è stato scelto come nuovo volto del profumo maschile più venduto della casa. Subito dopo l’annuncio, Chanel ha svelato un nuovo spot diretto da Alfonso Cuarón, il regista messicano di Gravity, Roma e molti altri film premiati, segnando una frattura netta con l’estetica e la grammatica narrativa che avevano definito Bleu dal 2010, anno in cui Jacques Polge ne creò la formula. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Jacob Elordi : “Je trouve ça assez audacieux de la part de Chanel d’essayer quelque chose de différent”

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