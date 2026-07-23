È già finita l’avventura di Durosinmi al Pisa | ufficiale il passaggio al Genk! Quanto guadagnano i toscani dalla sua cessione

L’attaccante ha lasciato il Pisa ed è passato al Genk. L’operazione è stata confermata ufficialmente, con dettagli sulle cifre non divulgati. Il trasferimento rappresenta una cessione significativa per il reparto offensivo del club toscano. Non sono stati resi noti i termini economici dell’accordo. La partenza del giocatore si inserisce nel mercato in uscita della squadra, senza ulteriori indicazioni sui guadagni ottenuti dal Pisa.

Durosinmi lascia il Pisa. Ufficiale il trasferimento dell’attaccante al Genk, ecco le cifre e i dettagli dell’operazione. Il calciomercato del Pisa fa registrare un’importante operazione in uscita per il reparto offensivo. L’attaccante nigeriano Rafiu Durosinmi saluta ufficialmente la società toscana per trasferirsi a titolo definitivo al KRC Genk, club della massima serie belga. Secondo le indiscrezioni dei giorni scorsi, l’accordo economico si è chiuso sulla base di un’offerta da 10,5 milioni di euro, mentre il calciatore ventitreenne ha sottoscritto un contratto quadriennale con la sua nuova squadra. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano La breve parentesi nerazzurra: un solo gol in 12 presenze. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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La cessione più remunerativa è realtà: Durosinmi saluta il Pisa. Firma quadriennale col GenkDopo soli sei mesi, si è conclusa l'avventura di Rafiu Durosinmi al Pisa: l'attaccante, infatti, è un nuovo volto del Genk, dove è approdato a titolo definitivo firmando un quadriennale. tuttomercatoweb.com