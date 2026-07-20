Durosinmi al Genk | cessione record per il Pisa

Il Pisa ha ceduto l’attaccante nigeriano Rafiu Durosinmi al Genk per 10,5 milioni di euro più bonus. La trattativa si è conclusa rapidamente, rendendo questa una delle cessioni più costose del club. Durosinmi si trasferisce in Belgio dopo aver giocato in Italia, con l’accordo raggiunto tra le due squadre. La cifra pagata rappresenta un record per il Pisa.

PISA, 20 LUGLIO – Rafiu Durosinmi sarà un nuovo giocatore del Genk. Dopo una trattativa relativamente breve, il Pisa ha raggiunto l’accordo con il club belga per la cessione dell’attaccante nigeriano per una cifra record: il cartellino del giocatore sarà pagato 10,5 milioni di bonus. Sono inoltre previsti dei bonus. I nerazzurri, inoltre, mantengono il 10% sulla futura rivendita. Una cessione record, quella di Durosinmi, che “strappa il primato” a quella di Lucca, quando l’Udinese pagò otto milioni di euro per il riscatto del giocatore nell’estate del 2024. Il nigeriano era già entrato nella storia del Pisa a gennaio in quanto acquisto più caro: per lui la dirigenza aveva pagato nove milioni di euro al Viktoria Plzen, oltre a circa due di bonus che, però, non sono scattati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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