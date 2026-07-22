Salis, arrestata in Ungheria con l'accusa di aver manganellato dei militanti di destra durante le manifestazioni del cosiddetto "Giorno dell'Onore", è eurodeputata dal giugno 2024. Nel febbraio 2025 ha liquidato due collaboratori, secondo la sentenza, senza preavviso Ilaria Salis è stata cond. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Ilaria Salis condannata a Milano, due collaboratori licenziati senza giusta causa, dovrà risarcirli di 300mila €

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Condannata Ilaria Salis: collaboratori licenziati senza giusta causa, risarcimento da 300mila euro

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