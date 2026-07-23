Due anni per un’operazione alla prostata Liste d' attesa il Coordinamento lodigiano per il diritto alla salute risolve quattro casi
Il Coordinamento lodigiano per il diritto alla salute ha ottenuto la condanna di quattro strutture sanitarie, che dovranno risarcire i pazienti per aver superato i tempi di attesa nelle operazioni alla prostata. Le sentenze riguardano prescrizioni non rispettate e ritardi nelle prestazioni. In due casi, le strutture sono state condannate a pagare anche le spese legali. Le decisioni sono state emesse dal tribunale dopo aver analizzato le richieste di pazienti che avevano atteso oltre i tempi previsti.
Lodi, 23 luglio 2026 – Date di prescrizioni non rispettate, il Coordinamento lodigiano per il diritto alla salute vince quattro ricorsi. A due settimane dalla conferenza stampa del 9 luglio, con cui aveva denunciato, con nomi, cognomi e presenze dei pazienti interessati, presunte irregolarità nella gestione delle richieste da parte dell'Urp dell'Asst di Lodi e presentato quattro casi simbolo di liste d'attesa giudicate eccessive, il Coordinamento lodigiano per il diritto alla salute annuncia che "tutte le situazioni sono state risolte". Asst è quindi prontamente intervenuta. La risoluzione. Secondo il Coordinamento, i pazienti coinvolti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
5 abitudini per la prostata: 4 le conoscete già. La QUINTA no.
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