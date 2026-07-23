Due anni per un’operazione alla prostata Liste d' attesa il Coordinamento lodigiano per il diritto alla salute risolve quattro casi

Notizia in breve

Il Coordinamento lodigiano per il diritto alla salute ha ottenuto la condanna di quattro strutture sanitarie, che dovranno risarcire i pazienti per aver superato i tempi di attesa nelle operazioni alla prostata. Le sentenze riguardano prescrizioni non rispettate e ritardi nelle prestazioni. In due casi, le strutture sono state condannate a pagare anche le spese legali. Le decisioni sono state emesse dal tribunale dopo aver analizzato le richieste di pazienti che avevano atteso oltre i tempi previsti.