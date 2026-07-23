Due anni per un’operazione alla prostata Liste d' attesa il Coordinamento lodigiano per il diritto alla salute risolve quattro casi

Da ilgiorno.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Coordinamento lodigiano per il diritto alla salute ha ottenuto la condanna di quattro strutture sanitarie, che dovranno risarcire i pazienti per aver superato i tempi di attesa nelle operazioni alla prostata. Le sentenze riguardano prescrizioni non rispettate e ritardi nelle prestazioni. In due casi, le strutture sono state condannate a pagare anche le spese legali. Le decisioni sono state emesse dal tribunale dopo aver analizzato le richieste di pazienti che avevano atteso oltre i tempi previsti.

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Lodi, 23 luglio 2026 – Date di prescrizioni non rispettate, il Coordinamento lodigiano per il diritto alla salute vince quattro ricorsi. A due settimane dalla conferenza stampa del 9 luglio, con cui aveva denunciato, con nomi, cognomi e presenze dei pazienti interessati,  presunte irregolarità nella gestione delle richieste da parte dell'Urp dell'Asst di Lodi e presentato quattro casi simbolo di liste d'attesa giudicate eccessive, il Coordinamento lodigiano per il diritto alla salute annuncia che "tutte le situazioni sono state risolte". Asst è quindi prontamente intervenuta.  La risoluzione. Secondo il Coordinamento, i pazienti coinvolti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Due anni per un’operazione alla prostata. Liste d'attesa, il Coordinamento lodigiano per il diritto alla salute “risolve” quattro casi
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