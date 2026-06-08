Liste d’attesa oltre 10mila prestazioni erogate ogni weekend L' impegno della Regione | Garantire il diritto alla salute

Notizia in breve

Nel 2025, il sistema sanitario pubblico dell’Emilia-Romagna ha erogato oltre 535mila prestazioni durante i fine settimana, con più di 10mila interventi ogni weekend. La Regione ha dichiarato di impegnarsi a garantire il diritto alla salute, affrontando le liste d’attesa e migliorando l’accesso alle prestazioni sanitarie. Questi dati evidenziano un incremento delle attività sanitarie svolte nei giorni non feriali rispetto agli anni precedenti.