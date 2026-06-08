Liste d’attesa oltre 10mila prestazioni erogate ogni weekend L' impegno della Regione | Garantire il diritto alla salute
Nel 2025, il sistema sanitario pubblico dell’Emilia-Romagna ha erogato oltre 535mila prestazioni durante i fine settimana, con più di 10mila interventi ogni weekend. La Regione ha dichiarato di impegnarsi a garantire il diritto alla salute, affrontando le liste d’attesa e migliorando l’accesso alle prestazioni sanitarie. Questi dati evidenziano un incremento delle attività sanitarie svolte nei giorni non feriali rispetto agli anni precedenti.
Oltre 535mila prestazioni erogate nei weekend dal sistema sanitario pubblico dell’Emilia-Romagna nel 2025. Pari a oltre 10mila in media per fine settimana. E' il bilancio dell’applicazione in Emilia-Romagna della legge 107 del 2024, che ha introdotto misure emergenziali per ridurre i tempi delle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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