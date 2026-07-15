"I dati diffusi da Salutequità sullo stato di attuazione della legge per il contrasto alle liste d'attesa impongono una riflessione seria. A quasi due anni dall'entrata in vigore della normativa, soltanto due Regioni risultano pienamente adempienti nel rispetto dei tempi massimi per le prime visite. Un dato che dimostra come il percorso intrapreso sia ancora lontano dal garantire ai cittadini un accesso uniforme e tempestivo alle cure." Lo dichiara il Segretario Nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano. "È doveroso riconoscere che alcuni segnali incoraggianti esistono. Secondo i dati Agenas, nel primo quadrimestre del 2026 il rispetto dei tempi di garanzia per le visite specialistiche è salito dal 76,1% al 78,7%, mentre per gli esami diagnostici si è passati dall'83% all'84,7%. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Liste d'attesa, Giuliano (UGL): "Solo due Regioni adempienti dopo due anni. È il momento di accelerare."

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