Dua Lipa ha condiviso sui social immagini in cui indossa una borsa Hermès Birkin ispirata a Jane Birkin, con foulard annodato e charm. La cantante è stata più volte fotografata mentre usciva da uno studio di registrazione a New York, alimentando le ipotesi su nuove uscite musicali. La scelta di accessori e stile personale sono stati al centro dell’attenzione nelle ultime settimane.

Negli ultimi giorni, Dua Lipa è stata fotografata più volte mentre lasciava lo studio di registrazione a New York, alimentando le indiscrezioni sull’arrivo di nuovi brani. Ma, oltre ai look sfoggiati dalla cantante, a catturare l’attenzione è stato soprattutto un accessorio: la sua Birkin bag di Hermès, la borsa più desiderata di tutti i tempi. Dal 20 al 22 luglio, infatti, la popstar ha scelto di portare sempre la stessa borsa, personalizzandola con un foulard Hermès annodato al manico e una serie di dettagli decorativi che la rendono unica. Una scelta stilistica che richiama immediatamente l’approccio nonchalante di Jane Birkin alla moda, scanzonato, libero, disinteressato, eppure iconico. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dua Lipa rilancia la Birkin di Hermès ispirandosi a Jane Birkin: foulard annodato, charm e uno stile personale che accomuna tutti i look

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