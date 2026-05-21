Questo abito di Jane Birkin è così famoso che a distanza di sessant' anni continua a essere copiato e imitato | la storia

Sul tappeto rosso del Festival, una modella di 29 anni ha indossato un abito in pizzo bianco, preso in prestito da un capo noto per la sua storia di oltre sessant’anni. Si tratta di un vestito che ha una forte connessione con la figura di una celebrità degli anni passati, il cui stile ha lasciato un segno duraturo nel mondo della moda. La scelta di questo abito ha attirato l’attenzione, suscitando curiosità sul legame tra le due personalità e sull’importanza di un capo che ha attraversato diverse generazioni.

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Bella de jour. La top model Bella Hadid, 29 anni, ufficiosamente soprannominata “la regina di Cannes”, è tornata sul tappeto rosso del Festival con un abito in pizzo bianco preso in prestito dall’armadio di . Jane Birkin. Il look è un esplicito omaggio all’attrice, e ha richiesto il lavoro di 130 artigiani per completare l’intricato ricamo. Bella Hadid “copia” Jane Birkin. Dopo aver sfilato sul red carpet con il fratello Anwar, e con la madre Yolanda Hadid, la top model 29enne è tornata sul red carpet da sola con un abito in pizzo bianco creato per lei da Schiaparelli. L’occasione era la prima del film La Battaille De Gaulle: L’age De Fer. Bella Hadid al Festival di Cannes in custom Schiaparelli. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Questo abito di Jane Birkin è così famoso che, a distanza di sessant'anni, continua a essere copiato e imitato: la storia. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bella Hadid a Cannes reinterpreta Jane Birkin: indossa lo stesso abito in pizzo con maxi scollaturaLa modella sul red carpet ha sfoggiato la rivisitazione firmata Schiaparelli di un iconico look di Jane Birkin, indossato a Parigi quasi sessant'anni... Sessant’anni fa De André pubblicava “Amore Che Vieni Amore Che Vai”: la storia di un’emozione imprevedibileEsattamente sessant’anni fa, il tre aprile 1966, usciva uno dei brani più celebri di Fabrizio De André, “Amore Che Vieni Amore Che Vai”, simbolo di... Bella Hadid a Cannes reinterpreta Jane Birkin: indossa lo stesso abito in pizzo con maxi scollaturaLa modella sul red carpet ha sfoggiato la rivisitazione firmata Schiaparelli di un iconico look di Jane Birkin, indossato a Parigi quasi sessant'anni fa ... fanpage.it Bella Hadid che indossa un abito su misura di Schiaparelli di Daniel Roseberry alla proiezione di La Bataille De Gaulle: L'Âge De Fer (De Gaulle: Tilting Iron) durante il 79° Festival del Cinema di Cannes (20 maggio 2026) reddit Cannes 79, Bella Hadid omaggia Jane Birkin con un abito fotocopiaQuello che ha sfilato sul red carpet e una creazione haute couture che ha richiesto oltre 22mila ore di lavoro e l’esperienza di 160 artigiani ... tgcom24.mediaset.it