Bella Hadid a Cannes riporta in vita Jane Birkin

A Cannes, tra le luci e le telecamere, una modella nota si è fatta notare mentre percorreva le scale del Palais, attirando l’attenzione di fotografi e giornalisti presenti. In un contesto di grande fermento, la sua presenza ha richiamato l’attenzione di molti, creando un momento di grande attenzione tra gli addetti ai lavori. La scena si è svolta nel cuore di uno degli eventi più seguiti del mondo dello spettacolo, dove ogni dettaglio cattura l’interesse pubblico e media.

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S ono le scale del Palais, e c’è qualcuno che le sa percorrere come se il red carpet fosse stato inventato apposta per lei. Il 20 maggio 2026, Bella Hadid ha fermato Cannes in un abito che non si dimentica: avorio, trasparente nei punti giusti, con uno strascico a sirena e un omaggio dichiarato a Jane Birkin cucito punto per punto nel pizzo. Un look al limite, viste le regole stringenti del dress code festivaliero in Costa Azzurra. Ma forse alla supermodella si può concedere una deroga. Tutti i look del Festival di Cannes 2026. guarda le foto L’abito Schiaparelli di Bella Hadid incanta Cannes. La creazione è custom Schiaparelli, firmata dal direttore creativo Daniel Roseberry: un abito in pizzo trompe l’œil con ricamo a corde e fili d’ancora, scollatura profonda tenuta da un ciondolo nero e strascico a sirena su più livelli. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Bella Hadid, a Cannes, riporta in vita Jane Birkin ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bella Hadid at cannes film festival Sullo stesso argomento Bella Hadid come Jane Birkin, l'omaggio sfila sul red carpet del Festival di CannesLa modella arriva sul tappeto rosso sfoggiando un look identico a quello indossato dalla leggenda del cinema degli anni ‘60. Bella Hadid a Cannes reinterpreta Jane Birkin: indossa lo stesso abito in pizzo con maxi scollaturaLa modella sul red carpet ha sfoggiato la rivisitazione firmata Schiaparelli di un iconico look di Jane Birkin, indossato a Parigi quasi sessant'anni... Bella Hadid è stata avvistata a Cannes con un look che riprende l'estetica Y2K x.com Bella Hadid in Custom Schiaparelli alla proiezione di La Bataille De Gaulle: L'Âge De Fer durante il 79° Festival del Cinema di Cannes - Styling di Mimi Cuttrell reddit Cannes 2026, Bella Hadid sfida il divieto alla nudità con una scollatura vertiginosaPer il suo secondo red carpet a Cannes 2026, Bella Hadid ha stupito tutti con un omaggio all'iconico abito indossato da Jane Birkin nel 1969. gazzetta.it Bella Hadid a Cannes con l’abito più scandaloso di Jane Birkin (e non è l’unica)Questo abito di Jane Birkin è così famoso che, a distanza di sessant'anni, continua a essere copiato e imitato: la storia. amica.it