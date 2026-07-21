Dove vedere in tv Italia-Georgia World Cup pallanuoto 2026 | orario quarti di finale programma streaming

Notizia in breve

L’Italia sfida la Georgia nei quarti di finale della Final Eight di World Cup di pallanuoto. La partita si tiene oggi, con orario ancora da definire, e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. L’Italia si è qualificata come seconda della Division I, mentre la Georgia è arrivata seconda nella Division II, dietro al Montenegro. La sfida si gioca nell’ambito della fase a eliminazione diretta del torneo.