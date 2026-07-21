Dove vedere in tv Italia-Georgia World Cup pallanuoto 2026 | orario quarti di finale programma streaming
L’Italia sfida la Georgia nei quarti di finale della Final Eight di World Cup di pallanuoto. La partita si tiene oggi, con orario ancora da definire, e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. L’Italia si è qualificata come seconda della Division I, mentre la Georgia è arrivata seconda nella Division II, dietro al Montenegro. La sfida si gioca nell’ambito della fase a eliminazione diretta del torneo.
Nell’incontro valevole per i quarti di finale della Final Eight di World Cup l’Italia, qualificatasi come seconda al termine della Division I, affronta la Georgia, seconda classificata della Division II alle spalle del Montenegro. L’incontro si giocherà a Sydney giovedì 23 con orario d’inizio previsto alle 07:00. Chi vince proseguirà la sua corsa con il pass per la semifinale contro la vincente del confronto Grecia-Montenegro, mentre chi esce sconfitto dovrà accontentarsi di disputare le semifinali di consolazione contro la perdente del medesimo match. Le due squadre si ritrovano nuovamente faccia a faccia a pochi mesi di distanza dall’ultimo confronto diretto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italy v Georgia | Quarter final DRAMA | Hamburg 7s | Full match
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