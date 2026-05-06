Italia-USA oggi World Cup pallanuoto femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si svolge Italia-USA nel torneo di pallanuoto femminile per la World Cup 2026. La partita rappresenta un momento importante per il movimento femminile italiano, indipendentemente dal risultato e dalla posizione in classifica. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile in streaming, con orario e programma già stabiliti. La sfida si inserisce in un percorso che apre nuove prospettive per la disciplina nel Paese.

Si chiude un percorso che, al di là di quello che sarà il risultato odierno e la classifica finale della manifestazione, segna un punto di fondamentale ripartenza per tutto il movimento femminile italiano. Nell’ultima giornata della seconda fase di Division I di World Cup l’Italia affronta a Rotterdam, fischio di inizio previsto alle 20:15, gli Stati Uniti. Le azzurre vogliono chiudere una manifestazione dall’andamento complessivamente positivo che potrebbe gettare le basi per il ritorno ai massimi livelli con una prestazione che consenta loro di dimenticare la pessima prova offerta ieri contro l’Olanda: una giornata negativa può capitare in una competizione in cui si gioca a ritmo incalzante.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-USA oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile scatterà venerdì 1° maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l’Italia farà il proprio esordio... Italia-Australia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile proseguirà oggi, sabato 2 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l’Italia, nel secondo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: World Cup. Olanda-Italia 12-2, mercoledì gli Usa; L'Olanda travolge il Setterosa: 12-2 nella World Cup; Pallanuoto femminile, l’Italia vince in World Cup e stacca il pass per le Finals; World Cup femminile: Spagna e USA, vittorie per la Super Final. LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026, Setterosa ... oasport.it Pallanuoto femminile, in World Cup vincono all’esordio Paesi Bassi e Stati UnitiLa World Cup di pallanuoto femminile si è aperta oggi a Rotterdam, nei Paesi Bassi: in attesa del match dell'Italia contro la Grecia che questa sera ... oasport.it Andrea Iannone correrà nella nuova Harley-Davidson Bagger World Cup che ha debuttato poche settimane fa in occasione del Gran Premio delle Americhe - facebook.com facebook Exclusive: Ismael Kone has a €35m release clause into his contract at Sassuolo. It’s valid until end of July with several clubs keen in Italy — as AC Milan director Tare also confirmed, and also in UK. Talks to follow even before World Cup. youtu.be/r x.com