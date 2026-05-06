Italia-USA oggi World Cup pallanuoto femminile 2026 | orario tv programma streaming

Da oasport.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge Italia-USA nel torneo di pallanuoto femminile per la World Cup 2026. La partita rappresenta un momento importante per il movimento femminile italiano, indipendentemente dal risultato e dalla posizione in classifica. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile in streaming, con orario e programma già stabiliti. La sfida si inserisce in un percorso che apre nuove prospettive per la disciplina nel Paese.

Si chiude un percorso che, al di là di quello che sarà il risultato odierno e la classifica finale della manifestazione, segna un punto di fondamentale ripartenza per tutto il movimento femminile italiano. Nell’ultima giornata della seconda fase di Division I di World Cup l’Italia affronta a Rotterdam, fischio di inizio previsto alle 20:15, gli Stati Uniti. Le azzurre vogliono chiudere una manifestazione dall’andamento complessivamente positivo che potrebbe gettare le basi per il ritorno ai massimi livelli con una prestazione che consenta loro di dimenticare la pessima prova offerta ieri contro l’Olanda: una giornata negativa può capitare in una competizione in cui si gioca a ritmo incalzante.🔗 Leggi su Oasport.it

italia usa oggi world cup pallanuoto femminile 2026 orario tv programma streaming
© Oasport.it - Italia-USA oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Notizie correlate

Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile scatterà venerdì 1° maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l’Italia farà il proprio esordio...

Italia-Australia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile proseguirà oggi, sabato 2 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l’Italia, nel secondo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: World Cup. Olanda-Italia 12-2, mercoledì gli Usa; L'Olanda travolge il Setterosa: 12-2 nella World Cup; Pallanuoto femminile, l’Italia vince in World Cup e stacca il pass per le Finals; World Cup femminile: Spagna e USA, vittorie per la Super Final.

world cup italia usa oggi worldLIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026, Setterosa ... oasport.it

Pallanuoto femminile, in World Cup vincono all’esordio Paesi Bassi e Stati UnitiLa World Cup di pallanuoto femminile si è aperta oggi a Rotterdam, nei Paesi Bassi: in attesa del match dell'Italia contro la Grecia che questa sera ... oasport.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.