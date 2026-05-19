Dove vedere in tv Darderi-Burruchaga oggi ATP Amburgo 2026 | orario programma streaming

Oggi in televisione si può seguire la partita tra Luciano Darderi e Roman Andres Burruchaga, valida per il primo turno dell’ATP 500 di Amburgo 2026. L’incontro si disputa martedì 19 maggio, pochi giorni dopo la semifinale raggiunta da Darderi al Foro Italico. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming e in tv, con orario e programma disponibili sui canali ufficiali e sulle piattaforme dedicate agli eventi tennistici.

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Pochi giorni dopo aver terminato in semifinale la sua magnificata avventura al Foro Italico, Luciano Darderi torna in campo martedì 19 maggio contro l’argentino Roman Andres Burruchaga per il primo turno dell’ ATP 500 di Amburgo 2026. L’azzurro, fresco di best ranking (n.16 al mondo) e accreditato della settima testa di serie, parte sulla carta favorito ma le tante energie spese la scorsa settimana a Roma potrebbero penalizzarlo. LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-BURRUCHAGA (NON PRIMA DELLE 12.30) Darderi proverà a sfruttare il torneo tedesco per mettere in cascina dei punti preziosi nella classifica mondiale e presentarsi con sensazioni positive al via del Roland Garros, che rappresenta indubbiamente uno degli obiettivi principali della sua stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Darderi-Burruchaga oggi, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bellucci-Landaluce: gli highlights | ATP 1000 Roma Sullo stesso argomento Dove vedere in tv Darderi-Burruchaga, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingPochi giorni dopo aver terminato in semifinale la sua magnificata avventura al Foro Italico, Luciano Darderi torna in campo martedì 19 maggio contro... Dove vedere in tv Darderi-Cerundolo oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingSuperare un grande amico, ma soprattutto un avversario ostico per guadagnarsi un posto negli ottavi di finale in quello che può sembrare il secondo... Dove vedere in tv Darderi-Burruchaga, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingPochi giorni dopo aver terminato in semifinale la sua magnificata avventura al Foro Italico, Luciano Darderi torna in campo martedì 19 maggio contro ... oasport.it Quando gioca Luciano Darderi a Roma: dove vedere in Tv la semifinale con Casper Ruud, anche in chiaroSarà il primo testa a testa assoluto fra l'Azzurro nato in Argentina e il norvegese, ritrovatosi nella Capitale dopo un periodo difficile. sportal.it