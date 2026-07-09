Dove vedere Francia-Marocco | tutto lo sport in tv di giovedì 9 luglio

Il match tra Francia e Marocco si gioca giovedì 9 luglio 2026, nel quadro dei quarti di finale dei Mondiali di calcio disputati in Messico, Canada e Stati Uniti. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, con dettagli sulla programmazione disponibili sui canali sportivi. La sfida rappresenta una delle fasi decisive del torneo, che riprende dopo la pausa di ieri.

Dopo la pausa di ieri, giovedì 9 luglio 2026 tornano le emozioni dei Mondiali di calcio 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti con l'avvio dei quarti di finale. In prima serata su DAZN e in chiaro su Rai 1, si gioca la rivincita della semifinale di Qatar 2022 con Francia-Marocco. 22 - Calcio, Mondiali: Francia-Marocco, DAZN e Rai 1 Giovedì 9 luglio 2026, non ci saranno azzurri sull'erba di Wimbledon. L'attesa è tutta per Jannik Sinner, che scenderà in campo contro Novak Djokovic nella semifinale di venerdì 10 luglio. Spazio dunque alle semifinali femminili: Coco Gauff affronta Karolina Muchova, mentre l’ucraina Marta Kostyuk sfida la ceca Linda Noskova. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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l'harassment che ricevi in Marocco è per lo più colpa tua, a dire il vero. però è facile da risolvere reddit