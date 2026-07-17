Il 17 luglio 2026 non sono previste partite di calcio in diretta tv o streaming. La finale dei Mondiali di calcio si svolgerà nei giorni successivi. Per quanto riguarda i tornei di tennis, non sono in programma incontri con i giocatori Darderi e Travaglia. La programmazione sportiva del giorno include eventi diversi dal calcio e dal tennis. Non ci sono aggiornamenti su eventuali trasmissioni di altri sport o competizioni che coinvolgano i due atleti.

In attesa di vedere la finale dei Mondiali di calcio 2026, nella giornata di oggi, venerdì 17 luglio, non ci saranno appuntamenti con partite di calcio in tv e in streaming. A colmare il vuoto ci penserà il tennis, con i cinque tornei tra circuito maschile e femminile attualmente in corso a Båstad, Gstaad, Umago, Atene e Ia?i. Oggi scendono in campo Luciano Darderi contro Nuno Borges e Stefano Travaglia contro Adolfo Daniel Vallejo. 10.30 - ATP 250 Gstaad, quarti di finale singolare: Collignon-Vacherot; Cerundolo-Ruud (non prima delle 12); Rinderknech-Tsitsipas (non prima delle 17.30), Sky Sport Plus, NOW e Tennis TV, Sky Sport Tennis e, dalle 18. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove vedere Darderi e Travaglia: tutto lo sport in tv del 17 luglio 2026

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