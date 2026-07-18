Mercato Inter spunta Romero | contatti con il Tottenham possibile intreccio con Spence

Il Tottenham ha aperto alla cessione del difensore argentino Cristian Romero, secondo quanto riferito. L’Inter si sarebbe già informata sui dettagli in caso di partenza di Bastoni. Contatti tra le due squadre sono stati avviati, con l’Inter interessata anche a un possibile scambio con il difensore inglese Spence. La trattativa resta in fase preliminare, senza conferme ufficiali.

di Alberto Petrosilli Gli Spurs aprono alla cessione del difensore argentino Romero: i nerazzurri si informano in caso di addio di Bastoni. L’ Inter guarda con attenzione anche al reparto difensivo e, secondo quanto riportato da TeamTalk, avrebbe chiesto informazioni al Tottenham per Cristian Romero. Il centrale argentino, capitano degli Spurs, sarebbe finito nei discorsi tra i due club durante i contatti già avviati per Djed Spence, alimentando l’ipotesi di una doppia operazione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Il Tottenham sembra infatti sempre più orientato ad ascoltare offerte per il difensore classe 1998. L’obiettivo del... 🔗 Leggi su Internews24.com

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