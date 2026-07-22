Vivienne 18 anni chiede in tribunale di eliminare Pitt dal suo cognome È la quarta figlia a farlo dopo Shiloh Zahara e Maddox

Da amica.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una giovane di 18 anni ha presentato una richiesta in tribunale per cambiare il suo cognome, eliminando il nome Pitt. È la quarta figlia a fare questa richiesta, dopo altre tre sorelle. La richiesta è stata depositata presso la corte superiore della contea di Los Angeles. La ragazza ha compiuto 18 anni il 12 luglio e ha scelto di fare questa modifica legale come primo passo personale.

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Diciotto candeline spente lo scorso 12 luglio. E, come primo regalo che si è fatta da sola, una carta bollata depositata alla Los Angeles County Superior Court. Vivienne Marcheline Jolie-Pitt ha chiesto ufficialmente di diventare Vivienne Marcheline Jolie. Cancellando dal proprio nome l’identità del padre Brad Pitt. E tenendo solo quella della madre Angelina Jolie. Nei documenti giudiziari consultati dal settimanale People, il primo a dare la notizia, alla voce «motivazione» compare una sola parola: «personal», personale. Non un dettaglio in più, non una spiegazione articolata. Solo la volontà, netta e definitiva, di lasciarsi dietro un pezzo della sua storia personale che sentiva ormai estranea. 🔗 Leggi su Amica.it

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