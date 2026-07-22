Una donna trasferita da Roma a Jesi si è dimessa dopo cinque giorni di lavoro, spiegando che i circa 300 chilometri dalla sua casa di Pomezia rendono impossibile continuare. Ha richiesto l’indennità di disoccupazione Naspi, ma il giudice ha respinto la richiesta. La decisione si basa sulla valutazione che il trasferimento non costituisce motivo valido per ricevere l’indennità. La donna ha lasciato il lavoro poco dopo aver iniziato.

JESI - Dopo oltre vent’anni nella sede di Roma viene trasferita a Jesi, lavora cinque giorni e poi si dimette. Chiede la Naspi sostenendo che i circa 300 chilometri dalla sua casa di Pomezia rendano impossibile proseguire il rapporto. Ma il Tribunale di Velletri respinge il ricorso: per il giudice non è stata dimostrata una vera impossibilità a continuare a lavorare. La donna dovrà anche pagare 3.300 euro di spese legali. La vicenda La lavoratrice era dipendente di una società attiva nella revisione, nel collaudo e nella manutenzione delle bombole a metano per auto e autobus, con sede direzionale a Roma e uno stabilimento a Jesi. L’incrocio degli indirizzi riportati nella sentenza riconduce alla Servizi Fondo Bombole Metano, che opera proprio in viale Maresciallo Pilsudski 124 a Roma e in viale Marconi 168 a Jesi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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© Corriereadriatico.it - Trasferita dopo vent'anni da Roma a Jesi, si dimette dopo 5 giorni: «A 300km da casa, impossibile andare a lavorare». Il giudice: «No, niente Naspi»

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Trasferita dopo vent'anni da Roma a Jesi si dimette dopo 5 giorni. Il giudice: Niente Naspi

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