Un video pubblicato sui social mostra per la prima volta insieme un tennista e una DJ in una discoteca di Ibiza. Nel filmato si vedono i due protagonisti mentre ballano e si scambiano sguardi, attirando l'attenzione degli utenti. La condivisione del video ha alimentato le speculazioni su una possibile relazione tra i due. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata finora.

M atteo Berrettini e Peggy Gou potrebbero essere la nuova coppia dell’estate. A far crescere le voci su un possibile legame tra il tennista romano e la dj e producer sudcoreana è un video girato a Ibiza, dove i due sono stati immortalati insieme durante una serata in discoteca. Lei alla consolle, impegnata nel suo set, lui a pochi passi mentre segue il ritmo della musica: immagini che arrivano dopo una serie di indizi comparsi sui social e che hanno acceso la curiosità dei fan. Chi è la fidanzata di Matteo Berrettini dopo la rottura con Vanessa Bellini X Leggi anche › La minigonna tennis torna in campo: il trend di Wimbledon che ogni estate... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo una serie di indizi social, un video girato in una discoteca di Ibiza (e condiviso anche da lei) li ritrae per la prima volta insieme

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