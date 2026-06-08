Francesco Totti è stato criticato sui social dopo aver condiviso un video di uno scherzo a una turista a Istanbul. Il filmato, pubblicato da Noemi Bocchi, mostra l’ex calciatore coinvolto in una scena che ha suscitato reazioni contrastanti. Totti si trova attualmente in Turchia per partecipare al World Legends Padel Tour, un evento dedicato a ex stelle del calcio. La pubblicazione ha generato discussioni online, senza che siano stati annunciati provvedimenti ufficiali.

Francesco Totti torna a far parlare di sé, ma questa volta non per il calcio. L’ex capitano della Roma si trova in questi giorni a Istanbul per partecipare al World Legends Padel Tour, il circuito che riunisce numerose ex stelle del calcio internazionale. Durante una pausa dagli impegni sportivi, ha approfittato del soggiorno in Turchia per visitare alcune delle attrazioni più celebri della città insieme alla compagna Noemi Bocchi, tra cui la suggestiva Cisterna Basilica. Proprio all’interno dello storico sito, un suo scherzo a una turista è finito al centro delle discussioni sui social. La scena, ripresa proprio da Noemi e condivisa sui social, mostra Totti avvicinarsi a una visitatrice mentre passeggia tra le colonne dell’antico sito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Francesco Totti nella bufera social dopo uno scherzo a una turista a Istanbul: il filmato condiviso da Noemi Bocchi fa discutere

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