Erling Haaland ha acquistato uno degli orologi Omega più rari al mondo, aggiungendolo alla sua collezione. Dopo il successo nel Mondiale, il calciatore ha scelto questo pezzo come nuovo oggetto di valore. La sua collezione include anche una Birkin e un procione imbalsamato, ma l’orologio si distingue per rarità e prezzo. La scelta riflette l’interesse di Haaland per oggetti di lusso e pezzi unici. Non sono stati comunicati dettagli sul prezzo o sull’acquisto.

Dopo un Mondiale che lo ha consacrato come icona dentro e fuori dal campo, Erling Haaland continua ad alimentare il proprio mito. Il campione norvegese sta costruendo un immaginario sempre più riconoscibile, prima la Viking Row destinata a entrare nella storia del torneo, poi l'ossessione collettiva per la sua collezione di borse Hermès, quindi il procione diventato virale durante il ritorno a casa. Ogni apparizione aggiunge un nuovo tassello a un personaggio che mescola ironia e lusso con una naturalezza disarmante. E se finora i riflettori erano puntati sulle sue Birkin, adesso è il momento dell'orologio.... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dopo le Birkin e il procione imbalsamato, il nuovo pezzo da collezione di Erling Haaland è uno degli orologi Omega più rari al mondo

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World Cup: Erling Haaland Took Home Taxidermy Raccoon—Because Why Not | E! News

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