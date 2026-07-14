Dopo i Mondiali 2026, Erling Haaland ha portato con sé un procione imbalsamato dal valore di circa 700 euro. L’oggetto, ora impossibile da trovare, ha attirato l’attenzione dei media. Haaland, che ha partecipato con la nazionale norvegese, è stato protagonista anche per comportamenti fuori dal campo, che hanno suscitato interesse tra il pubblico.

Erling Haaland è stato uno dei protagonisti in assoluto dei Mondiali 2026. In campo con la Norvegia e fuori con comportamenti particolari che lo hanno fatto amare al grande pubblico. Non ultimo, il particolare souvenir con cui è tornato a casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Erling Haaland Returns to Norway with Unusual Souvenir After World Cup Exit

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Temi più discussi: Erling Haaland torna dai Mondiali con un procione imbalsamato che costa 700 euro: ora è introvabile; Come si allena davvero Erling Haaland; Perché Erling Haaland piace così tanto; Erling Haaland, la rockstar vichinga che medita e trascina la Norvegia.

Dopo l'eliminazione dal Mondiale, Erling Haaland è tornato in Norvegia in compagnia di un souvenir particolare Si tratta di uno Whiskey Raccoon, un procione imbalsamato montato su una base di legno che tiene in mano una bottiglia di whisky acquistato x.com

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Erling Haaland torna dai Mondiali con un procione imbalsamato che costa 700 euro: ora è introvabileLa Norvegia è tornata a casa, eliminata dall'Inghilterra ai quarti di finale, chiudendo i Mondiali 2026 tra gli applausi dei suoi tifosi e non solo. Con lei anche la sua stella più splendente, Erling ... fanpage.it

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