Erling Haaland torna dai Mondiali con un procione imbalsamato e una storia assurda | Mi ha seguito fino a casa

Dopo l'eliminazione ai quarti di finale dei Mondiali 2026, un giocatore ha raccontato di aver portato a casa un procione imbalsamato, riferendo che l’animale lo ha seguito fino a casa. La Norvegia è stata eliminata dall’Inghilterra con un risultato di 2-1, in una partita segnata da polemiche sul gol del pareggio di Bellingham, che avrebbe coinvolto un incidente con il cavo della spidercam durante un rinvio.

La Norvegia è uscita dai Mondiali 2026 ai quarti di finale, eliminata dall’ Inghilterra con un contestato 2-1 che ha lasciato strascichi polemici per il gol del pareggio di Bellingham, segnato dopo che il pallone avrebbe colpito il cavo della spidercam durante un rinvio del portiere norvegese. Ma se sul campo la nazionale scandinava non ha portato a casa il trofeo, Erling Haaland ha deciso di non rientrare a Oslo a mani vuote. Il centravanti del Manchester City è infatti sbarcato all’aeroporto della capitale norvegese con un souvenir che ha immediatamente catalizzato l’attenzione dei social media e dei fotografi presenti: un procione imbalsamato che stringe tra le zampe una bottiglia di whisky. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Erling Haaland Torna dal Mondiale con un Procione Imbottito da 700 Euro! Ora è Introvabile!

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Erling Haaland è sceso dall'aereo che ha riportato la Nazionale norvegese a Oslo dopo l'eliminazione dai Mondiali con in mano uno Whiskey Raccoon, un procione imbalsamato che tiene in mano una bottiglia di whisky. Instagram | @Erling x.com

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