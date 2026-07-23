‘Dopo di Noi’ la Regione ammette i ritardi Mastella | Ora risposte concrete alle famiglie

Notizia in breve

La Regione Campania ha riconosciuto ritardi nell’attuazione del progetto ‘Dopo di Noi’. L’assessore al Welfare ha risposto a un’interrogazione, sottolineando che sono in corso interventi per accelerare le procedure e fornire risposte alle famiglie interessate. Il rappresentante regionale ha promesso che saranno adottate misure concrete per risolvere le criticità emerse. Nessuna data precisa è stata comunicata per il completamento delle attività.