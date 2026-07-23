‘Dopo di Noi’ la Regione ammette i ritardi Mastella | Ora risposte concrete alle famiglie
La Regione Campania ha riconosciuto ritardi nell’attuazione del progetto ‘Dopo di Noi’. L’assessore al Welfare ha risposto a un’interrogazione, sottolineando che sono in corso interventi per accelerare le procedure e fornire risposte alle famiglie interessate. Il rappresentante regionale ha promesso che saranno adottate misure concrete per risolvere le criticità emerse. Nessuna data precisa è stata comunicata per il completamento delle attività.
Tempo di lettura: 4 minuti Arriva la risposta dell’Assessore al Welfare della Regione Campania, Andrea Morniroli, all’interrogazione a risposta scritta presentata lo scorso 18 maggio dal consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro) in merito ai ritardi nell’erogazione dei rimborsi previsti dalla legge “Dopo di Noi”, destinata alle famiglie di persone con disabilità grave e autismo. Nel documento trasmesso dalla Direzione Generale Politiche Sociali, la Regione ricostruisce in maniera dettagliata lo stato di attuazione della misura, individuando le cause dei rallentamenti e indicando le azioni messe in campo per superare le criticità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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