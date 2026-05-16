Campania Mastella | interrogazione sui ritardi rimborsi Dopo di Noi
Un parlamentare della regione ha presentato un’interrogazione riguardante i ritardi nei rimborsi relativi al programma “Dopo di Noi” in Campania. La questione riguarda soprattutto le modalità con cui le famiglie, che affrontano costi annuali di circa 30.000 euro, possono sostenere queste spese. La richiesta si focalizza anche sulla responsabilità degli enti locali nel garantire le rendicontazioni puntuali e complete, considerando i ritardi accumulati in questo settore.
?? Punti chiave Come possono le famiglie sostenere 30mila euro di costi annui? Chi deve rispondere dei ritardi nelle rendicontazioni degli enti locali? Quali misure straordinarie ha proposto Mastella per sbloccare i fondi? Perché i percorsi di inclusione dei ragazzi autistici rischiano la sospensione??? In Breve Famiglie anticipano fino a 30mila euro annui per percorsi di inclusione sociale. Ritardi rimborsi durano da circa diciotto mesi secondo Enzo D’Errico. Blocco causato da ritardi rendiconta . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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