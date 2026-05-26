Alluvione ritardi per l' impianto Fontana 2 La Lega sprona la Regione | Servono risposte rapide

Notizia in breve

Lavori in ritardo per l’impianto idraulico Fontana 2, nel quartiere Romiti. La Lega chiede alla Regione di accelerare i tempi di realizzazione. La struttura è destinata a migliorare la gestione delle acque in zona, ma i lavori non sono ancora completati. Non sono stati forniti dettagli sui motivi dei ritardi o sui tempi di completamento previsti. La richiesta di risposte rapide arriva per affrontare le criticità legate alle alluvioni nella zona.