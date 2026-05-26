Alluvione ritardi per l' impianto Fontana 2 La Lega sprona la Regione | Servono risposte rapide
Lavori in ritardo per l’impianto idraulico Fontana 2, nel quartiere Romiti. La Lega chiede alla Regione di accelerare i tempi di realizzazione. La struttura è destinata a migliorare la gestione delle acque in zona, ma i lavori non sono ancora completati. Non sono stati forniti dettagli sui motivi dei ritardi o sui tempi di completamento previsti. La richiesta di risposte rapide arriva per affrontare le criticità legate alle alluvioni nella zona.
“Serve un’accelerazione convinta per la realizzazione dell’impianto idraulico ‘Fontana 2’ nel quartiere Romiti. Sono passati tre anni dalla terribile alluvione del 2023 ma uno dei nodi strategici per la sicurezza idraulica dell’area forlivese rimane scoperto nonostante le promesse e i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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