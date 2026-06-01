Napoli donna trovata morta al Centro Direzionale sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Da ilmattino.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è stata trovata morta nel Centro Direzionale di Napoli. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. La vittima potrebbe essere una ragazza scomparsa nei giorni precedenti. La scena è stata messa sotto sequestro mentre si attendono ulteriori accertamenti. Non sono state fornite altre informazioni sulla dinamica o sulle cause del decesso.

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Donna trovata morta al Centro Direzionale di Napoli, sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Si teme possa essere una ragazza scomparsa nei giorni scorsi.  Seguono aggiornamenti  . 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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