napoli donna trovata morta al centro direzionale sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Notizia in breve

Una donna è stata trovata morta nel Centro Direzionale di Napoli. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. La vittima potrebbe essere una ragazza scomparsa nei giorni precedenti. La scena è stata messa sotto sequestro mentre si attendono ulteriori accertamenti. Non sono state fornite altre informazioni sulla dinamica o sulle cause del decesso.