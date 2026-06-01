Napoli donna trovata morta al Centro Direzionale sul posto carabinieri e vigili del fuoco
Una donna è stata trovata morta nel Centro Direzionale di Napoli. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. La vittima potrebbe essere una ragazza scomparsa nei giorni precedenti. La scena è stata messa sotto sequestro mentre si attendono ulteriori accertamenti. Non sono state fornite altre informazioni sulla dinamica o sulle cause del decesso.
Donna trovata morta al Centro Direzionale di Napoli, sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Si teme possa essere una ragazza scomparsa nei giorni scorsi. Seguono aggiornamenti . 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Donna trovata morta decapitata a Scandicci diverse piste battute
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Donna trovata morta al Centro Direzionale di Napoli, sul posto carabinieri e vigili del fuoco
Licenziato, minaccia di darsi fuoco al Centro Direzionale: salvato dai carabinieriUn uomo di 50 anni, ex operaio e padre di famiglia, questa mattina ha minacciato di darsi fuoco all’interno del Centro Direzionale di Napoli, più...
Temi più discussi: Bimba morta a Bordighera, domani interrogatori per la madre di Beatrice e il compagno; Tentato stupro al Centro Direzionale: salvata da due clochard; Napoli: Donna violentata in pieno giorno nel Centro Direzionale, si cerca il responsabile.
Donna trovata morta al Centro Direzionale di Napoli, sul posto carabinieri e vigili del fuocoIl corpo di una donna morta è stato trovato al Centro Direzionale di Napoli. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. fanpage.it
Napoli, donna violentata al Centro Direzionale: le forze dell'ordine cercano l'aggressoreUna donna è stata violentata nei giorni scorsi nella zona del Centro Direzionale, a Napoli. A comunicarlo in una nota è la prefettura. In relazione al grave episodio ... ilmattino.it