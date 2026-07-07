Una donna di 59 anni è stata trovata morta nella sua casa a Sanremo lunedì sera. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla base di un’ipotesi di strangolamento. Il figlio della vittima è sotto accusa e al momento è sottoposto a interrogatorio. Non sono state rese note altre informazioni su eventuali testimoni o moventi. La scena del delitto è stata sequestrata per le verifiche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una donna di 59 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Sanremo, in provincia di Imperia, nella tarda serata di lunedì 6 luglio. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, sul corpo sarebbero presenti segni compatibili con una possibile violenza al collo, tanto che una delle ipotesi al vaglio è quella dello strangolamento. A dare l’allarme è stato il figlio ventenne della vittima, che ha chiamato i soccorsi dopo aver dichiarato di non riuscire più ad accedere all’appartamento. La posizione del giovane è ora oggetto di accertamenti da parte degli inquirenti. Il ritrovamento nell’appartamento di via Hope. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Sanremo, donna trovata morta in casa: ipotesi strangolamento, indagini sul figlio

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