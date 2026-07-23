Un video con bodycam dell’Università della Florida Centrale mostra un confronto tra una studentessa transgender e la polizia del campus. La donna si arrabbia dopo che un ufficiale la scambia per un uomo. La registrazione è stata resa pubblica di recente e ha suscitato discussioni online. Nell’immagine si vede come la studentessa reagisce in modo visibilmente arrabbiato alla confusione sui suoi dati di genere.

Un video girato con una bodycam dell’Università della Florida Centrale (UCF), reso pubblico di recente, ha scatenato un acceso dibattito online. Si tratta di aver ripreso un teso scontro tra la polizia del campus e la studentessa transgender Jarrett Preston Vick. per saperne di più. Secondo quanto riferito, l’incidente avrebbe avuto inizio nel 2025, quando la polizia dell’UCF è intervenuta in seguito a una segnalazione riguardante un possibile furto d’auto. Jarrett Preston Vick non era accusata di aver rubato il veicolo, ma era coinvolta nell’interazione. La situazione si è inasprita dopo che gli agenti si sono rivolti a Vick utilizzando pronomi maschili, suscitando ripetute obiezioni. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Donna trans si arrabbia dopo che poliziotto la scambia per uomo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SHOCK: IL RIBELLE UMBERTO SCOPRE CHE HO FATTO UN REGALO ALLA SUA RAGAZZA CIAMY MA NON È COME SEMBRA

Notizie e thread social correlati

Venezia, donna trans violentata da un poliziotto durante un controllo in questura: arrestatoUn vice ispettore della polizia di Stato di Venezia è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata e...

“Nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha commesso”: la reazione di Cristel Carrisi dopo le parole di Al Bano e Romina PowerDurante un’intervista televisiva, il cantante ha parlato di alcune tensioni passate con la ex compagna, mostrando un tono particolarmente emozionato.