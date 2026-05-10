Venezia donna trans violentata da un poliziotto durante un controllo in questura | arrestato

Un vice ispettore della polizia di Stato di Venezia è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata e tentata induzione indebita a dare utilità. L’episodio si è verificato durante un controllo in questura, coinvolgendo una donna transgender. La vicenda è stata comunicata dalle autorità, che stanno conducendo le indagini per chiarire i fatti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui