Venezia donna trans violentata da un poliziotto durante un controllo in questura | arrestato
Un vice ispettore della polizia di Stato di Venezia è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata e tentata induzione indebita a dare utilità. L’episodio si è verificato durante un controllo in questura, coinvolgendo una donna transgender. La vicenda è stata comunicata dalle autorità, che stanno conducendo le indagini per chiarire i fatti.
Un vice ispettore della polizia di Stato di Venezia è stato posto agli arresti domiciliari con le accuse di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità e violenza sessuale aggravata ai danni di una donna transgender. Il provvedimento, disposto ora nell’ambito di un’indagine della Procura di Venezia, riguarda fatti che secondo l’accusa sarebbero avvenuti nel mese di dicembre. Tutto è nato, come ricostruisce Il Gazzettino, da un intervento per un furto di alcuni vestiti in un centro commerciale di Marghera, nel Veneziano, dove due giovani donne transgender peruviane erano state fermate dalla polizia e accompagnate in questura per gli accertamenti di rito.🔗 Leggi su Open.online
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