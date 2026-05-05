Durante un’intervista televisiva, il cantante ha parlato di alcune tensioni passate con la ex compagna, mostrando un tono particolarmente emozionato. La sua voce si è rotta mentre si rivolgeva a lei, suscitando commenti tra i media e sui social. La reazione di Carrisi, figlia del cantante, si è fatta notare sui social, dove ha commentato le parole di Al Bano e la sua reazione, sottolineando il suo stato d’animo.

La voce rotta, la difficoltà a parlare: l’intervista di Al Bano a Domenica In è stata rilanciata su molti siti sia per le parole dette che per il modo in cui il cantante di Cellino San Marco si è rivolto alla sua ex moglie Romina Power. Tutto parte dall’intervista di quest’ultima a Belve: alla domanda di Francesca Fagnani su quanto abbia pesato, nella rottura tra lei e Al Bano, la scomparsa dell’amata figlia Ylenia, Power ha risposto così: “Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano”. Da qui, la replica, dura, di Al Bano: “Non ammazzarmi, non lo merito.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha commesso”: la reazione di Cristel Carrisi dopo le parole di Al Bano e Romina Power

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