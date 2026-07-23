Il 22 luglio ha commemorato il dodicesimo anniversario della morte di Ilaria Alestra, scomparsa nel 2014 a causa di complicanze legate a un trapianto di midollo osseo. In questa occasione, sono proseguite le iniziative di ricordo, tra cui una raccolta fondi intitolata “Donaci Ilaria”. Le attività sono state organizzate per mantenere vivo il suo ricordo e sensibilizzare sull’importanza della donazione di midollo osseo.

Pisa, 23 luglio 2026 – Mercoledì 22 luglio ricorreva il dodicesimo anno dalla scomparsa di Ilaria Alestra, la ragazza che nel luglio del 2014 dovette arrendersi alle gravi complicanze di un trapianto di midollo osseo. Il suo ricordo è ancora ben vivo e Marco, suo padre, continua a coltivarlo attraverso iniziative ormai consolidate negli anni. Nel dicembre scorso presso il locale “Le scuderie di Villa Mori” di Santa Maria a Monte, messo a disposizione dalla generosa Elena Niccolai e dal suo staff, in occasione del 35° compleanno di Ilaria, si è svolto un “evento-spettacolo” ricco di presenze ed al quale hanno partecipato alcuni artisti toscani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Donaci Ilaria”: proseguono le iniziative di ricordo della giovane scomparsa 12 anni fa

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