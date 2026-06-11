Da oltre due settimane non ci sono aggiornamenti sulle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dall’Aquila, con l’ultima notizia risalente al 7 giugno. Le ricerche continuano senza esito finora, e la preoccupazione si è intensificata. Le autorità stanno coordinando gli sforzi per rintracciarle, ma al momento non ci sono sviluppi o conferme sul loro eventuale ritrovamento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nessuna notizia dal 7 giugno. Cresce la preoccupazione per la scomparsa di Sarah e Alysia Di Giacinto, due sorelle di 12 e 16 anni, delle quali non si hanno più notizie dal 7 giugno. Le ragazze erano ospiti da circa due anni della Comunità educativa Ofh Hope di Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila. La vicenda è stata portata all’attenzione nazionale anche attraverso un appello lanciato dal padre durante la trasmissione televisiva Storie Italiane su Rai 1. Il mistero dell’allontanamento. Al momento non è stato ancora chiarito cosa sia accaduto. Gli investigatori stanno cercando di capire se le due minorenni si siano allontanate volontariamente dalla struttura oppure se abbiano lasciato la comunità in compagnia di altre persone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - L’Aquila, scomparse due sorelle di 12 e 16 anni: proseguono le ricerche

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